وزارة الداخلية: ضبط سارقي شركة الفؤاد بريف حمص واستعادة الأموال المسروقة

حمص-سانا

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص من إلقاء القبض على المدعوين (م.خ) و(أ.م)، وذلك لتورطهما في عملية سرقة استهدفت شركة الفؤاد للحوالات المالية في منطقة خربة التين نور بمحافظة حمص.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً للتحقيقات، فقد تَمكّن الجناة من الاستيلاء على مبلغ 43 مليون ليرة سورية و6080 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى جهاز حاسوب محمول وهاتف جوال، قبل أن يُلقى القبض عليهما، حيث أُعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها أصولاً.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

