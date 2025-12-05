فعاليات معرض “صور الثورة” في حمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

وزير الصحة: الصندوق جسر لأبناء سوريا كي يسهموا بإعادة بناء وطنهم
كيف وصف عدد من أهالي دمشق عيد الفطر المبارك هذا العام؟
وزارة الزراعة السورية تنظم ورشة عمل مع المعهد الإيطالي IZSUM للنهوض بواقع الثروة الحيوانية
مدير التواصل الحكومي في حمص: قوى الأمن الداخلي تنتشر في الأحياء لطمأنة المواطنين
اجتماع مسؤولين سوريين برئاسة وزير الخارجية مع وفد روسي رفيع المستوى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى