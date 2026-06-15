الإدارة المحلية تصدر نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ‏ودور العبادة في حماة

حماة-سانا‏

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، بالتعاون مع برنامج ‏الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ‏UN-Habitat نتائج تقييم ‏الأضرار والاحتياجات للمرافق الحيوية في محافظة حماة، بهدف ‏توفير مرجع تقني يدعم مسار التعافي وتوجيه التدخلات الإنمائية، ‏وفق أولويات ميدانية دقيقة.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن نتائج ‏التقييم أظهرت خروج نحو 16.6 بالمئة من أفران المحافظة عن ‏الخدمة، بواقع 36 فرناً مدمراً كلياً وشديد التدمير، من أصل 216 ‏فرناً في مختلف مناطق المحافظة.‏

وفي قطاع التعليم، أظهرت البيانات أن 288 مدرسة، من أصل ‌‏1597 مدرسة، تعرضت لدمار كلي وشديد التدمير، بما يعادل 18 ‏بالمئة من إجمالي المدارس، فيما سجلت 367 مدرسة أضراراً ‏متوسطة أو خفيفة، بنسبة تقارب 23 بالمئة.‏

أما في قطاع دور العبادة، فقد وثقت المسوحات تضرر 184 مسجداً ‏بشكل كلي أو شديد، بنسبة 20.8 بالمئة من إجمالي 883 مسجداً في ‏المحافظة، في حين تعرض 181 مسجداً لأضرار متوسطة أو خفيفة ‏بنسبة 20.5 بالمئة.‏

وفي المقابل، أظهرت نتائج التقييم تهدم كنيسة واحدة من أصل 30 ‏كنيسة في محافظة حماة.‏

وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تشكل قاعدة أساسية لتحديد أولويات ‏إعادة التأهيل والتعافي، مشيرة إلى أن نتائج تقييم بقية القطاعات ‏ستُنشر تباعاً.‏

ويأتي هذا التقييم في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حصر ‏الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق الخدمية في المحافظات ‏السورية، تمهيداً لوضع خطط إعادة التأهيل والتعافي المبكر وتوجيه ‏الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر تضرراً.‏