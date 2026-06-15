الإدارة المحلية تصدر نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ‏ودور العبادة في حماة

حماة-سانا
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat نتائج تقييم الأضرار والاحتياجات للمرافق الحيوية في محافظة حماة، بهدف توفير مرجع تقني يدعم مسار التعافي وتوجيه التدخلات الإنمائية، وفق أولويات ميدانية دقيقة.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن نتائج التقييم أظهرت خروج نحو 16.6 بالمئة من أفران المحافظة عن الخدمة، بواقع 36 فرناً مدمراً كلياً وشديد التدمير، من أصل 216 فرناً في مختلف مناطق المحافظة.
وفي قطاع التعليم، أظهرت البيانات أن 288 مدرسة، من أصل 1597 مدرسة، تعرضت لدمار كلي وشديد التدمير، بما يعادل 18 بالمئة من إجمالي المدارس، فيما سجلت 367 مدرسة أضراراً متوسطة أو خفيفة، بنسبة تقارب 23 بالمئة.
أما في قطاع دور العبادة، فقد وثقت المسوحات تضرر 184 مسجداً بشكل كلي أو شديد، بنسبة 20.8 بالمئة من إجمالي 883 مسجداً في المحافظة، في حين تعرض 181 مسجداً لأضرار متوسطة أو خفيفة بنسبة 20.5 بالمئة.
وفي المقابل، أظهرت نتائج التقييم تهدم كنيسة واحدة من أصل 30 كنيسة في محافظة حماة.
وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تشكل قاعدة أساسية لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتعافي، مشيرة إلى أن نتائج تقييم بقية القطاعات ستُنشر تباعاً.
ويأتي هذا التقييم في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حصر الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق الخدمية في المحافظات السورية، تمهيداً لوضع خطط إعادة التأهيل والتعافي المبكر وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر تضرراً.