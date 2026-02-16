وزير الطاقة لـ سانا: عودة استقرار الغاز قريباً بعد تفريغ البواخر وتعزيز المخزون الاحتياطي

دمشق-سانا

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن النقص الذي سُجّل خلال الأيام القليلة الماضية في مادة الغاز المنزلي في المحافظات كان نتيجة ظروف جوية سيئة أثّرت على عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء.

وقال الوزير البشير في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن الفرق الفنية باشرت فعلياً بتفريغ الباخرة الأولى، وسيتم ربط الثانية خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أن الكميات ستبدأ بالوصول تدريجياً إلى مراكز التوزيع اعتباراً من يوم غد، مع توقع عودة الاستقرار الكامل في مختلف المحافظات خلال وقت قريب.

وأوضح البشير أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة، مع انعكاس الكميات الواردة تدريجياً على مراكز التوزيع في مختلف المحافظات السورية، مبيناً أن ما حدث كان ظرفاً لوجستياً مؤقتاً خارجاً عن الإرادة التشغيلية، نظراً لاعتماد توريد الغاز على بواخر بحرية ومناقصات رسمية قد تتأثر بالعوامل المناخية.

وكشف الوزير البشير أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي، بهدف منع تكرار أي اختناقات مستقبلية وضمان استقرار الإمدادات، مشدداً على أن أولوية الوزارة هي استقرار سوق الطاقة وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بشكل مستدام، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستركز على حلول بنيوية لا مؤقتة.

وأكد وزير الطاقة أنه تم توجيه الفرق المختصة لتشديد الرقابة على مراكز التوزيع والأسواق، ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب بالمادة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف، مبيناً أن المادة متوافرة، وأي محاولة لاستغلال الظرف المؤقت لتحقيق مكاسب غير مشروعة سيتم التعامل معها بحزم.

وكانت عدة محافظات شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز المنزلي، نتيجة النقص الحاصل في هذه المادة.