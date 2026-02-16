مديرية التجارة الداخلية في دمشق تكثف جولاتها قبيل شهر رمضان المبارك

دمشق-سانا

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور، أن الدوريات التموينية في المديرية، تنفذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق والفعاليات التجارية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار ضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الدوريات تركز خلال هذه الفترة، على مراقبة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى التحقق من الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

وتقوم الدوريات بشكل منتظم، وفق بكور، بسحب عينات عشوائية من مختلف الأصناف الغذائية المتوافرة في الأسواق، وإرسالها إلى المخابر المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على سلامته.

وبيّن بكور أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الرقابة التموينية خلال الفترة التي يزداد فيها الطلب على المواد الغذائية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إجراءاتها الرقابية خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية، بهدف ضبط الأسواق ومنع المخالفات، وضمان سلامة المنتجات المطروحة للمواطنين، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

