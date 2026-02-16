اجتماع في دمشق لمناقشة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الإنسانية في سوريا

دمشق-سانا

بدأت اليوم الإثنين أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الذي يجمع وزارة الخارجية والمغتربين والهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وممثلي بعثات دبلوماسية وجهات دولية مانحة، وذلك في فندق الشام بدمشق.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الإنسانية الراهنة في سوريا، وبحث سبل مواءمة أولويات الدعم الدولي مع الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية وضمان استدامتها.

كما يتناول الاجتماع التحديات التشغيلية والاقتصادية التي تواجه مقدمي الخدمات الإنسانية، وآفاق التعافي، وتحسين الخدمات الأساسية، ودور الشراكات الدولية في تمكين وتعزيز قدرات الاستجابة الوطنية.

يتبع..