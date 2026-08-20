الذهب يقفز بأكثر من 3 بالمئة ويسجل أعلى مستوى في شهرين ونصف

نيويورك-سانا
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين ونصف الشهر، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الدولار، عقب إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن دعم السيولة.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية صعد بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش بنسبة 3.6 بالمئة إلى 4487.91 دولاراً للأوقية، بعدما سجل خلال الجلسة 4499.20 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من حزيران الماضي.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 4545.30 دولاراً للأوقية.
وقال الخبير في قطاع المعادن النفيسة والرئيس السابق لقسم المعادن النفيسة لدى شركة “كوش سبلاي آند تريدينغ” الأمريكية روبرت غوتليب: إن الارتفاع جاء بصورة غير متوقعة، مشيراً إلى أن تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يشكل عاملاً إيجابياً للذهب، فضلاً عن احتمال مساهمته في خفض قيمة الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8 بالمئة، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.