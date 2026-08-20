الذهب يقفز بأكثر من 3 بالمئة ويسجل أعلى مستوى في شهرين ونصف

412 الذهب يقفز بأكثر من 3 بالمئة ويسجل أعلى مستوى في شهرين ونصف

نيويورك-سانا‏

‏ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين ونصف الشهر، بدعم من ‏تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الدولار، عقب إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن دعم السيولة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية صعد بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش بنسبة 3.6 بالمئة إلى ‌‏4487.91 دولاراً للأوقية، بعدما سجل خلال الجلسة 4499.20 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من حزيران الماضي.‏
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كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 4545.30 دولاراً للأوقية.‏

وقال الخبير في قطاع المعادن النفيسة والرئيس السابق لقسم المعادن النفيسة لدى شركة “كوش سبلاي آند تريدينغ” الأمريكية ‏روبرت غوتليب: إن الارتفاع جاء بصورة غير متوقعة، مشيراً إلى أن تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يشكل عاملاً ‏إيجابياً للذهب، فضلاً عن احتمال مساهمته في خفض قيمة الدولار‏.‏
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وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8 بالمئة، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.‏

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