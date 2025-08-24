ورشة تشاورية بدمشق لتعزيز حقوق الطفل ومراجعة إستراتيجية التنمية المبكرة

دمشق-سانا

تركزت فعاليات الورشة الحوارية التشاورية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في مقر الوزارة، حول مناقشة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في محافظتي درعا والقنيطرة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من مختلف المحافظات.

استكمال سلسلة ورشات المحافظات

وبيّنت مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة ورشات الحوار المنعقدة لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في المحافظات السورية، ونوهت إلى أن ورشة الحوار خصصت اليوم لمناقشة الإستراتيجية عن محافظتي القنيطرة ودرعا، بمشاركة مديري الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وممثلين عن جميع الجهات المعنية مثل، العدل والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة والصحة والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حماية الطفل.

محاور إستراتيجية تنمية الطفولة

وأشارت حسن إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة ترتكز على محاور أساسية تشمل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات الحياتية، ومحور التنسيق والمتابعة، مؤكدةً أن الهدف من إعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية تكوين الإطار العام لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للطفولة، وضمان وصول جميع أطفال سوريا منذ مرحلة ما قبل الولادة وحتى عمر الثامنة، إلى خدمات نوعية تضمن نموهم الأمثل، وذلك من خلال شراكة فعالة بين الوزارة واليونيسيف، وبمشاركة المجتمع المحلي والجهات الحكومية ذات الصلة.

نهج تشاركي يضمن حقوق الطفل

من جهته، بين مدير القياس والجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضاح الركاد، أن العمل مستمر لمراجعة الإستراتيجية وإعدادها وفق نهج تشاركي يلبي احتياجات الطفولة وأهداف التنمية المستدامة، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم وتوفير بيئة داعمة.

وأشار إلى أن الورشة تمتد على مدى يومين، وتتضمن نقاشات شاملة مع الشركاء عبر مجموعات عمل لإعادة صياغة الإستراتيجية لتكون أكثر ملاءمةً للواقع، وتحقق التشاركية بين الأطراف المعنية.

دور الصحة في تطبيق الإستراتيجية

من جهته، رئيس برامج الصحة العامة في مديرية صحة درعا الدكتور يعرب عبد الفتاح، لفت إلى أن الإستراتيجية ستُطبق ضمن الخطط القادمة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف الوصول إلى طفل يتمتع بحقوقه كاملةً في بيئة صحية وتعليمية سليمة.

توفير بيئة آمنة ومتكاملة للأطفال

بدورها، مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة القنيطرة ميساء العجلوني، شددت على الحاجة الملحة لإستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة نتيجة الظروف التي مرت بها سوريا، وأدت لازدياد حالات التشرد، والتسرب المدرسي، والإعاقة، مع نقص كبير في الخدمات الأساسية، مثل وجود دور للحضانة ولرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وللمتسولين، وأكدت على ضرورة الوصول إلى آليات فعالة لحمايتهم وضمان حقوقهم في بيئة آمنة ومتكاملة.

وتتركز الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة على الشراكة بين الجهات الوطنية والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير الدعم الشامل للأطفال، ويمكنهم لاحقاً من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الوطنية.