حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة

DJI 0692 حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة

حمص-سانا

انطلقت صباح اليوم الأحد من مدينة حمص “قافلة الوفاء” إلى مخيمات إدلب واللاذقية، بهدف دعم الأسر التي تأثرت بالفيضانات والسيول التي ضربت تلك المناطق في الأيام الأخيرة، وذلك بمبادرة من جمعيات خيرية في المحافظة.

DSC03641 حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة

وتتضمن المساعدات مواد غذائية وإغاثية متنوعة، بالإضافة إلى مستلزمات صحية واحتياجات طارئة، تم تجهيزها بالتعاون بين المتطوعين والجهات المشاركة لتعزيز قيم التكافل، وتخفيف الأعباء عن المتضررين.

وأوضح مدير مؤسسة بسمة أمل الخيرية طارق بدرخان لـ سانا، أن الحملة أُعدّت بالتنسيق مع محافظة حمص ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتعاون مع جمعيات خالد بن الوليد وشعاع الأمل وإنجي، وأشار إلى أن القافلة تتكون من أربع شاحنات متوسطة محملة بحليب أطفال، تمور، وألبسة، وبطانيات، ومنظفات.

DJI 0686 حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة

بدوره، بيّن المدير التنفيذي لجمعية خالد بن الوليد الخيرية، الدكتور أسعد الأسعد، أنّ مشاركة الجمعية تأتي استجابةً للظروف العاجلة التي تواجهها الأسر في مخيمات الساحل وإدلب وريفها نتيجة السيول والفيضانات، ما يجسد الروابط الأخوية بين أبناء الشعب السوري.

من جانبه، قال المسؤول الإداري في جمعية شعاع الأمل الخيرية طه الحبال: إن المبادرة تعبر عن وفاء وتقدير لصمود أهالي المناطق المتضررة، وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لتقديم المزيد من الدعم حسب الإمكانات المتاحة عبر حملات مقبلة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وغرب سوريا مؤخراً، إلى تشكّل سيول كبيرة تسببت بجرف وغمر عدد من الخيام القريبة من المجاري المائية الموسمية في عدد من المخيمات، الأمر الذي استدعى تنفيذ استجابة إغاثية عاجلة من كل المحافظات السورية لدعم ومساندة المتضررين.

DSC03644 scaled حمص ترسل قافلة مساعدات إلى مخيمات إدلب واللاذقية بعد الفيضانات الأخيرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في صيصون وسرية جملة بريف درعا الغربي
وصول أول شحنة قمح بالقطار إلى مركز تل بلاط من مرفأ اللاذقية بعد توقف 14 عاماً
اختتام فعاليات الدورة الدبلوماسية لتنس الطاولة في دمشق
“شرايين لها أجنحة”… معرض للفنانة مي الحلواني في حمص
الأمن الداخلي بحمص: انتشارنا لخدمة أمن الأهالي والدولة ملتزمة بحماية جميع المواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك