اختتام ورشة تدريبية في طرطوس حول نظام “‏HERAMS‏” ‏لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية

طرطوس-سانا

اختتمت مديرية صحة طرطوس اليوم الخميس، الورشة التدريبية المتخصصة حول نظام مراقبة توفر الموارد والخدمات الصحية “HeRAMS”، التي أُقيمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز جاهزية المنشآت الصحية وتحسين آليات متابعة واقع الخدمات الصحية، ولا سيما في حالات الطوارئ والأزمات.



وشارك في الورشة التي استمرت خمسة أيام في المشفى الوطني بطرطوس، مديرو المشافي والمناطق والمراكز الصحية، إلى جانب مسؤولي برنامج “HeRAMS” في المحافظة، وقدم المحاضرات فريق من مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وتركزت الورشة على تدريب المشاركين على استمارة “HeRAMS” وآلية العمل عليها إلكترونياً، إضافة إلى استعراض التحديثات المتعلقة بمفاهيم الاستمارة، وتوضيح دور مخرجات البرنامج في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على البيانات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتحسين جودة الخدمات الصحية.



وأكدت سماح الخيمي من مديرية التخطيط في الإدارة المركزية ومديرة برنامج “HeRAMS”، أن البرنامج يُعد أداة رصد تساعد في تحديد الاحتياجات الصحية والفجوات الموجودة في المرافق والمراكز الصحية، ولا سيما خلال حالات الأزمات والحروب.



وأوضحت الخيمي في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة هدفها تطوير مفهوم برنامج “HeRAMS” على المستوى الوطني، والانتقال به من مفاهيم الاستجابة في حالات الحروب إلى مفاهيم الإحصاء الروتيني، بما يحقق اتساق البيانات بين البرنامج وتقارير الرعاية الصحية الأولية والتقارير الشهرية المرسلة من مديريات الصحة إلى الوزارة.



وأضافت: إن البرنامج يتيح رصد جاهزية المنشآت الصحية من حيث الحالة التشغيلية والبنية التحتية وتوافر الأدوية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت البرنامج منذ عام 2014، فيما جرى آخر تحديث له عام 2017، ولا تزال قاعدة بياناته مستمرة عبر منصة إلكترونية تتم متابعتها بشكل شهري للمشافي وربعي للمراكز الصحية من قبل الفريق المركزي.





بدوره أشار مدير منطقة بانياس الصحية‏ الدكتور حسان محيي الدين شيحة في تصريح مماثل، إلى أهمية الورشة في الاطلاع على التحديثات الجديدة التي طرأت على برنامج “HeRAMS”، ولا سيما ما يتعلق بالموارد الصحية والخدمات المقدمة ضمن المنشآت الصحية.



وأوضح شيحة أن الورشة أتاحت للمشاركين التعرف على أحدث آليات العمل ضمن البرنامج، واكتساب خبرة كافية للإلمام بتفاصيله والتعامل مع مختلف القضايا المطروحة، مبيناً أن ذلك سيسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول واقع المنشآت الصحية.



وأضاف: إن البرنامج يساعد في وضع سياسة صحية مناسبة تنطلق من الواقع الفعلي، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.





يذكر أن نظام مراقبة توفر الموارد والخدمات الصحية “HeRAMS”، من الأنظمة المعتمدة لرصد واقع المنشآت الصحية وتقييم جاهزيتها التشغيلية، من حيث البنية التحتية وتوفر الكوادر والأدوية والخدمات الطبية، بما يدعم اتخاذ القرار الصحي المبني على البيانات الدقيقة، ولا سيما خلال حالات الطوارئ والأزمات.



وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تطوير النظام وتحديث آليات العمل به، بما ينسجم مع متطلبات التخطيط الصحي والإحصاء الروتيني في مختلف المحافظات السورية.