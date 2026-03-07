السورية للبريد تؤكد حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

دمشق-سانا

أكدت المؤسسة السورية للبريد حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة عملها البريدية والمالية بما يضمن السرعة والدقة، وسهولة الوصول إلى الخدمة.

وشددت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، على سعيها المستمر لتكون أيقونة متميزة في خدمة المواطن من خلال تنويع خدماتها، وتحسين آليات العمل بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز جودة الخدمة المقدّمة.

وفي سياق ذلك، وضعت المؤسسة رقماً مخصصاً لمتابعة أي استفسار أو شكوى يتم التعامل معها مباشرة من مكتب المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عبر رقم الواتساب:

/+963 959 552 556/

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدةً أن ملاحظات المواطنين تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل، والارتقاء بالخدمات.

وأطلقت المؤسسة السورية للبريد، يوم الأربعاء الماضي، أول مكتب بريدي متنقل في سوريا، وذلك في سقبا بريف دمشق، في خطوة تهدف إلى تسهيل إيصال الخدمات البريدية إلى المواطنين، حيث يقدم خدمات صرف رواتب المتقاعدين والحوالات الفورية، وتسديد أقساط الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح وخدمة “شام كاش”.