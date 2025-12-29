مخلّفات حرب داخل مواد التدفئة تتسبب بارتقاء طفل وإصابة شخصين في عدرا البلد

photo 2025 12 29 18 30 15 مخلّفات حرب داخل مواد التدفئة تتسبب بارتقاء طفل وإصابة شخصين في عدرا البلد

ريف دمشق-سانا

ارتقى طفل وأصيبت امرأة وطفلة من عائلة واحدة بجروح اليوم، جراء انفجار وقع داخل مدفأة حطب في منطقة الصيغرية بعدرا البلد في ريف دمشق.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن المعطيات الأولية تفيد بانفجار نجم عن وجود مخلّفات حرب منقولة كانت ضمن مواد التدفئة، ما أدى إلى انفجارها نتيجة الحرارة، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف نقلت جثمان الطفل إلى مشفى المواساة لتسليمه لذويه.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من وجود أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب داخل مواد التدفئة، وذلك حرصاً على سلامتهم.

سوريا ترحب بجهود هولندا وكندا لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في عهد النظام البائد
ريف دمشق.. إزالة جسر عرطوز حفاظاً على السلامة وتفادياً للحوادث المرورية
استعداداً لموسم الري… تعزيل وصيانة نحو 15 كم من شبكة ري حمص – ‏حماة
3 ميداليات برونزية و5 شهادات تقدير لسوريا في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات
بدء إصلاح الحفر على أوتوستراد حماة حمص لتعزيز السلامة المرورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك