مخلّفات حرب داخل مواد التدفئة تتسبب بارتقاء طفل وإصابة شخصين في عدرا البلد

ريف دمشق-سانا

ارتقى طفل وأصيبت امرأة وطفلة من عائلة واحدة بجروح اليوم، جراء انفجار وقع داخل مدفأة حطب في منطقة الصيغرية بعدرا البلد في ريف دمشق.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن المعطيات الأولية تفيد بانفجار نجم عن وجود مخلّفات حرب منقولة كانت ضمن مواد التدفئة، ما أدى إلى انفجارها نتيجة الحرارة، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف نقلت جثمان الطفل إلى مشفى المواساة لتسليمه لذويه.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من وجود أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب داخل مواد التدفئة، وذلك حرصاً على سلامتهم.