إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

في إطار مبادرة أسبوعية لرصد أبرز الإصدارات السورية الحديثة، تقدّم سانا نافذة على أحدث ما يصدره المؤلفون السوريون، ودور النشر داخل البلاد وخارجها، مختارةً أعمالاً متنوعة تشمل الرواية، الفكر، التوثيق التاريخي، الدراسات العقائدية، إضافة إلى الترجمات التي تثري المشهد الثقافي العربي.

* كتاب تدجين الفكر المتوحش

المؤلف: جاك غودي

المترجم : حميد جسوس

دار النشر: دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية 2026

نبذة عن الكتاب : يقدّم الكتاب إجابته المحورية عبر فكرة مدهشة: إن ما يغيّر التفكير ليس العقل ذاته، بل الوسائط التي يستخدمها وأهمها الكتابة، فالإنسان كان قبلها يعيش في عالم شفهي، حيث المعرفة عابرة، متدفقة، مرتبطة بالسياق والذاكرة، أما بعد الكتابة، فقد تحوّلت اللغة إلى شيء “مرئي”، يمكن تحليله وتفكيكه وإعادة ترتيبه.

* رواية حارس مقبرة ليسبوس

المؤلف: حسن خليل المدور

دار النشر: دار توتول للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية: بعد مضي عدة سنوات، ومن على سفح تلك المقبرة الصغيرة، ومن أعلى نقطة فيها يطل ذلك القبر المتفرد بارتفاعه في الجزيرة بهيبة ووقار، ومنذ ذلك الحين أصبح أهل تلك الجزيرة، يطلقون على صاحب ذلك القبر اسم حارس مقبرة ليسبوس المجهول، فقد بدا لهم صاحب ذلك القبر، كحارس لها من لصوص الليل ونابشي القبور، من ذا الذي يعبأ أصلاً بمقبرة ليس على شواهدها أسماء الموتى.

* كتاب طقوس العبور

تأليف: ارنولد فان جينب

الترجمة: الدكتور سليمان الطعان

دار النشر: نرد للنشر والتوزيع المانيا 2026

نبذة عن الكتاب: يعد من الكتب الأساسية في كتب الانثربولوجيا الثقافية، صدر في بداية القرن الماضي، حيث يسلط الضوء على الكثير من العادات والتقاليد التي كانت منتشرة في مناطق جغرافية متعددة ولكنها اندثرت.

* كتاب أحوال ليست شخصية قصص المدن المتعبة

المؤلف :حسام أبو حامد

دار النشر: ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: ضم عشر قصص تتناول الفردي والشخصي، اللذين هما في النهاية نتاج منظومة أوسع، تتضمّن أثر السلطة والنظام والذاكرة الجماعية المتقلّبة، وترصد قصص المجموعة تحوّلات الإنسان في مدنٍ تُرهقه وتعيد تشكيله، لا تبحث شخصياتها عن البطولات، وإنّما عن مساحة ضيّقة للنجاة، لكن هذه المساحة تتقلّص باستمرار، ليتعدّى التعب الفقر والدمار والذاكرة المثقلة بالحروب والمجازر، إلى حالات من الانسحاب المعنوي والمادي، فيختبئ المواطن من نفسه، ومن السجلّات، ومن صورته الذاتية.