ارتفاع الذهب وسط آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعوماً بتراجع الدولار، وسط آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4726.62 دولاراً للأونصة.

وكان المعدن النفيس تراجع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4742 دولاراً.

وتراجع الدولار، ما دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بتقديم إيران مقترحات جديدة، تنتظر الرد الأمريكي، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 76.45 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2025.20 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.50 دولاراً.