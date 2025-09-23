أجواء خريفية بمعظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق السورية ، وأعلى من معدلاتها بنحو”1- 3″ درجات مئوية في المنطقة الساحلية، مع أجواء خريفية عادية مائلة للبرودة ليلاً، وخاصةً في المناطق الجبلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو خريفياً عادياً صحواً بشكلٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، بينما ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة، وخاصةً في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الجنوبية والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات السورية: