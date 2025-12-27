الاتحاد العام لنقابات العمال: التفجير الإرهابي بحمص لن يكسر إرادة السوريين

دمشق-سانا

أدان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أثناء أداء صلاة الجمعة أمس، وأسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص، في جريمة وحشية تناقض كل القيم الإنسانية والدينية.

وأكد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه الجريمة النكراء لا تستهدف أرواح المواطنين فحسب، بل تطال القيم الإنسانية التي يجسدها الشعب السوري في وحدته وتماسكه، مشيراً إلى أن الإرهاب لن يتمكن من زعزعة أمن الوطن واستقراره أو بث الفوضى في صفوف المجتمع.

وشدد الاتحاد على أن الطبقة العاملة السورية، بكل مكوناتها، تقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، وأن هذه الجرائم لن تثني العمال عن أداء دورهم الوطني في البناء والإنتاج، ولن تضعف عزيمتهم في الدفاع عن وحدة الوطن وكرامة المواطن.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكداً تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وكان تفجير إرهابي قد استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، في جريمة أثارت موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية.