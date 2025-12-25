الرقابة والتفتيش تكشف فساداً مالياً بقيمة 25 مليون ليرة في أحد مستودعات الكتب المدرسية

دمشق-سانا

كشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فساداً مالياً بقيمة تجاوزت 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية لأحد فرقها على مستودع للكتب المدرسية التابعة للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أنه جرى التحقق من تلك التجاوزات عبر مطابقة السجلات، لافتةً إلى قيام الموظف المسؤول أيضاً ببيع الكتب بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة.

وبناءً على النتائج، اتخذت الهيئة إجراءات شملت إنهاء تكليف المسؤول عن المستودع وإلزامه بسداد المبلغ المنقوص، مع التوجيه بعدم تكليفه بأي مهام إدارية أو محاسبية مستقبلاً.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعيها لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة الرقابة.

وكانت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت فساداً مالياً أمس بقيمة تجاوزت تسعة مليارات ليرة سورية، تورط فيها وزير سابق زمن النظام البائد في المؤسسة السورية للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الموروث من زمن النظام البائد، وتعزيز الشفافية والإنجاز وتحسين الأداء.