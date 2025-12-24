قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين بعد توغل في بلدة جملة بريف درعا

درعا-سانا

توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة جملة في ريف درعا الغربي، تخللها انتشار للآليات العسكرية في عدد من أحياء البلدة، قبل أن تقدم على اعتقال شابين من سكانها.

وأفاد مراسل سانا بأن دورية للاحتلال مؤلفة من ست سيارات عسكرية دخلت البلدة فجراً ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة اعتقلت خلالها شابين قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وأضاف: إن التوغل ترافق مع انتشار للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي.

ويأتي هذا التوغل في سياق تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال والتزامه باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.