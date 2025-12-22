مراسل سانا في حلب: قسد تقصف أحياء عدة في مدينة حلب بالرشاشات الثقيلة

حلب-سانا

ذكر مراسل سانا في حلب أن قسد تقصف أحياء عدة في مدينة حلب بالرشاشات الثقيلة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة ارتقاء شاب ووالدته، وإصابة 8 مواطنين بجروح، بينهم طفل وطفلة، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني، جراء قصف قسد الذي استهدف منطقة سكنية قرب مستشفى الرازي في مدينة حلب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع المصابين جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، مبينةً أن الفرق الطبية تتابع أوضاعهم الصحية بشكل مستمر في ظل الأوضاع التي تشهدها المدينة.

وأكدت الوزارة أن قصف قسد طال محيط منشآت طبية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية، مشددة على أن استهداف المرافق الصحية عمل مدان ومرفوض.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المشافي في محافظة حلب في حالة جاهزية تامة، حيث تم استنفار الكوادر الطبية وتأمين المستلزمات والأدوية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

وتواصل قسد قصف أحياء سكنية عدة بمدينة حلب، منها الجميلية والسريان، بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بشكل عشوائي.

يتبع….