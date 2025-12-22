وزارة الطوارئ.. قسد تستهدف فرق الدفاع المدني في حلب للمرة الثانية اليوم

حلب-سانا

أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن قسد جددت استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري التابعة للوزارة للمرة الثانية اليوم، في مدينة حلب.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن قسد استهدفت فريق إطفاء من الدفاع المدني بقذيفة هاون وفق المعطيات الأولية أثناء استجابة الفريق وعمله بإخماد حريق في حافلة ناجم عن سقوط قذيفة عليه في مبنى الجمارك بحي السريان بمدينة حلب، ولم تسجل إصابات في الفريق، ولكنه بسبب الاستهداف المباشر له اضطر للانسحاب من الموقع وعدم إكمال عملية إخماد الحريق.

وشددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أن استهداف فرق الدفاع المدني يُعد جريمة خطيرة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني، من شأنه عرقلة جهود إنقاذ المدنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة، ويحول دون تقديم الخدمات الإنسانية والمنقذة للأرواح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري إصابة عنصرين من الدفاع المدني برصاص “قسد” قرب حي الأشرفية بمدينة حلب.

وتواصل قسد قصف عدة أحياء سكنية بمدينة حلب، منها الجميلية والسريان بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بشكل عشوائي.