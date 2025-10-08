عودة مواطنين سوريين من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين

DSC04463 عودة مواطنين سوريين من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين

دمشق-سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة قادمة من ليبيا، تقل عدداً من المواطنين السوريين الذين تم تأمين عودتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

DSC04546 عودة مواطنين سوريين من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين

وأعرب عدد من العائدين في تصريح لمراسلة سانا عن امتنانهم وشكرهم للدولة السورية التي لم تدخر جهداً في تأمين عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدين أنهم واجهوا ظروفاً صعبةً خلال فترة وجودهم خارج البلاد منعتهم من توفير إجراءات العودة بسهولة، وهو ما عالجته وزارة الخارجية بتنظيم إجراءاتهم القانونية واللوجستية وتأمين وصولهم إلى أرض الوطن.

وكان وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين زار العاصمة الليبية طرابلس في تموز الماضي بهدف تصحيح أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وتقديم الخدمات الممكنة لهم، وخاصة عمليات تمديد جوازات السفر، ومنح تذكرة مرور لمن لا يملك وثائق السفر لتسهيل عودته إلى البلاد.

