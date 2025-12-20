نقابة المحامين السورية: إلغاء قانون قيصر مرحلة جديدة قائمة على احترام السيادة والقانون الدولي

دمشق-سانا

اعتبر مجلس نقابة المحامين في سوريا أن إلغاء قانون قيصر الذي فرض على سوريا بعهد النظام البائد بشكل نهائي تحول قانوني ودبلوماسي يشكل مدخلاً لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تقوم على احترام سيادة الدول واستقلالها ومبادئ القانون الدولي.

وأعرب المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار يعيد لسوريا الوئام الاجتماعي والأمن الشامل واستقرارها ومكانتها الطبيعية بين دول العالم، مؤكداً أن الحق الأساسي للشعب السوري في إعادة إعمار وطنه والعيش بكرامة وسلام، هو حق ثابت وغير قابل للتصرف، وهو حق ناضل من أجله الشعب السوري وانتصرت إرادته الوطنية الحرة.

وثمّن المجلس الجهود الدولية الصادقة التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم، الذي يعد خطوة لتعاون دولي أوسع، مبيناً أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التضامن الوطني، وتكثيف الجهود المشتركة لإطلاق عملية إعمار شاملة تحقق تنمية مستدامة وتحفظ كرامة المواطن السوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019.