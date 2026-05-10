ضمن حملة “صفر حفرة”.. محافظة حلب تواصل أعمال صيانة وتأهيل الطرق في الأتارب



حلب-سانا



تواصل محافظة حلب أعمال صيانة وتأهيل الطرق المركزية ضمن حملة “صفر حفرة”، التي تنفذها مديرية المواصلات الطرقية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف معالجة الأضرار، وتحسين واقع الطرق الحيوية.



وشملت الأعمال الجارية حالياً طريق حلب-الأتارب في ريف حلب الغربي، حيث نفذت ورشات الطرق المركزية، بالتعاون مع شركة الراقي، أعمال ترقيع ومعالجة للحفر والأجزاء المتضررة، ضمن خطة تستهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على هذا المحور الحيوي.



وأوضح مدير المواصلات الطرقية في محافظة حلب المهندس عبد الرحمن الكسحة، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن مشاريع الصيانة تُنفذ ضمن حملة “صفر حفرة” والمشاريع الإسعافية المقدمة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتشمل الطرق المركزية والرئيسية التي تربط محافظة حلب بالمحافظات الأخرى والمدن الكبرى والمعابر الدولية.



وأشار إلى أن الأعمال تستهدف طرق حلب- دمشق، وحلب- الرقة، وحلب- باب الهوى، وحلب- غازي عنتاب، إضافة إلى طريقي حلب- جرابلس، وحلب- منبج، مبيناً أن أعمال الصيانة تهدف إلى تيسير حركة السير، والتخفيف من الأعباء والأضرار التي كانت تواجه الآليات والمواطنين، نتيجة تضرر الطرق.



وأكد الكسحة، أن الورشات أنهت أعمال الصيانة على طريقي حلب-غازي عنتاب وحلب-دمشق، فيما تتواصل الأعمال حالياً على طريق حلب-باب الهوى، إلى جانب التحضير للبدء بأعمال القص والقشط والتزفيت على طرق حلب-منبج وجرابلس والرقة خلال الأيام القادمة.



بدوره، أوضح المهندس في شركة الراقي محمد عبد الباقي، أن أعمال الصيانة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تبدأ بتحديد المواقع المتضررة وتأمين إجراءات السلامة المرورية، ثم تنفيذ أعمال القشط أو القص بحسب حجم الضرر، ومعالجة قعر الحفر فنياً قبل تنفيذ أعمال التزفيت والدحل وفق معايير الجودة.

وأشار عبد الباقي إلى أن فرق العمل تسعى إلى تحسين الميول الطولية والعرضية للطريق، بما يضمن راحة السائقين وسلامة الحركة المرورية، رغم التحديات المرتبطة بالكثافة المرورية العالية، مثنياً على دور عناصر أمن الطرق في تنظيم حركة السير وضمان استمرارية الأعمال.

من جهته، بيّن المهندس نعمان ديب، من أهالي قرية أبزمو، أن أعمال التزفيت المنفذة على الطريق العام قرب مفرق القرية أسهمت في تحسين الحركة المرورية والتخفيف من الحوادث، ولا سيما عند المفارق الرئيسية، مطالباً باستكمال أعمال الصيانة حتى مدخل مدينة الأتارب وربطها بالمقاطع التي جرى تأهيلها سابقاً باتجاه باب الهوى، بما يخفف من معاناة الأهالي، ويعزز السلامة على الطريق.

وأطلقت محافظة حلب خلال نيسان الماضي المرحلة الأولى من مشروع “صفر حفرة”، بهدف معالجة الحفر المنتشرة في الطرقات وصيانتها وتحسين واقعها في مدينة حلب وريفها، بما يسهم في تسهيل حركة السير، والحد من الأضرار والحوادث المرورية.