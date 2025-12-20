أجواء مستقرة وغائمة جزئياً في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات في مختلف المناطق، فيما يطرأ انخفاض عليها بالمنطقة الجنوبية لتصبح حول معدلاتها السنوية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً مستقراً خلال ساعات النهار، ويزداد الغطاء السحابي على الساحل والمناطق الداخلية مع ساعات العصر والمساء، لتسود أجواء غائمة مع فرص زخات أمطار خفيفة خلال ساعات الليل ضمن نطاقات جغرافية ضيقة وعشوائية متفرقة.

وتكون الرياح غربية هادئة بين 5 و10 كم/ساعة، تترافق بهبات تتراوح بين 15 و25 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:

دمشـــق وريفها4/12
القنيــطرة5/13
درعــــا6/15
السـويـداء6/13
حمـــص6/16
حمــــاة5/17
الـلاذقـيـة13/21
طـرطـوس13/20
حــلـب6/17
إدلــــب8/17
دير الزور6/15
الرقة5/16
الحسكة3/15
