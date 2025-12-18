منتجات يدوية ومستلزمات العيد في بازار كاتدرائية سيدة النياح بدمشق

دمشق- سانا

منتجات وأشغال يدوية وصوفية وتحف خشبية وأيقونات ولوازم زينة للأشجار من مختلف الأشكال والألوان وألبسة وحلويات وأغذية متنوعة مع حضور من مختلف الأعمار، زين أجواء بازار الميلاد في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق.

50 سيدة مشاركة

خمسون سيدة قدمن منتجات من صنع أيديهن في البازار الخيري الذي تقيمه أخوية الكاتدرائية، ويضم كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات العيد في مكان واحد وفق تصريح منظمة البازار ماري الأحمر لمراسلة سانا.

وبينت الأحمر أن البازار ينظم سنوياً، لتشجيع السيدات على عرض منتجاتهن اليدوية وإتاحة المساحة لهن لبيع هذه المنتجات.

فتح سوق لتصريف المنتجات

من جانبها، أوضحت المشاركة دنيا أيوب، أنها تعرض منتجات جمعية إيمان ونور لذوي الإعاقة؛ بهدف طرح أعمال هؤلاء الأشخاص لإثبات قدراتهم على العمل والإنتاج، إضافة إلى فتح سوق لهم لتصريف منتجاتهم لتعود عليهم بالفائدة المادية.

كما شارك فادي عوض بمنتجات متنوعة وحلويات العيد، بالإضافة إلى الفناجين المصنوعة من معجونة السيراميك بأشكال ميلادية مثل بابا نويل، حيث لفت إلى أنه يشارك في البازار المرة السابعة كي يعرف عن منتجاته ويتعرف على أذواق الزبائن لتطوير عمله.

بدورها، المشاركة رشا الحج، التي تقدم منتجات صنع منزلي ومنتجات تجميل وكريمات الشعر وعطورات من مواد طبيعية، بينت أن “المشاركة في موسم العيد لها أهمية كونها ذات طابع خيري، والأسعار مدروسة للمساهمة في عمل الخير”، موضحة أن الهدف من التواجد في البازارات التواصل المباشر مع المستهلك وتعريفه بالمنتجات مما يسهم في تطوير العمل.

وتمثل هذه البازارات التي تقام سنوياً، أكثر من مجرد أسواق، بل تجسيداً للروح السورية القوية والتعاون الإنساني الذي يتخطى المحن.