التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

photo 2025 12 17 21 00 17 التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، ندوة بعنوان “التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية”.

photo 2025 12 17 20 59 58 التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

وتهدف الندوة التي أقيمت في مبنى الغرفة، إلى تعزيز الوعي القانوني وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال، والجوانب المحورية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق العاملين، ومناقشة آليات تفتيش العمل، وآليات تفتيش التأمينات.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، ضرورة إيجاد بيئة قانونية تضمن حقوق المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وتحافظ على حقوق العمال من جهة أخرى؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة العمل، لافتاً إلى أهمية التعامل بجدية مع المخالفات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يضمن الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

photo 2025 12 17 21 00 20 التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

من جانبها، أكدت مديرة فرع تأمينات ريف دمشق ندوة كوكي، على أهمية إلزامية التأمين ودوره الفاعل في حماية حقوق العمال خلال إصابات العمل، مشيرة إلى المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقدم حماية متكاملة للعامل ورب العمل.

photo 2025 12 17 21 00 19 التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلو أرباب العمل على تعديل التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وقانون العمل بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأرباب العمل.

“فرحة العيد”.. فعالية ترفيهية لأطفال أيتام في دمشق
أجواء خريفية في عدد من المناطق السورية وزخات مطرية بالمنطقة الساحلية
ندوة في جامعة الوادي بحمص تناقش طرق تشخيص وعلاج الإصابات الرياضية
وضع محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل السويداء
مرسوم رئاسي بإلغاء إسناد وظيفة معاون وزير النفط إلى أحمد الشماط
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك