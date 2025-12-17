التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، ندوة بعنوان “التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية”.

وتهدف الندوة التي أقيمت في مبنى الغرفة، إلى تعزيز الوعي القانوني وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال، والجوانب المحورية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق العاملين، ومناقشة آليات تفتيش العمل، وآليات تفتيش التأمينات.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، ضرورة إيجاد بيئة قانونية تضمن حقوق المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وتحافظ على حقوق العمال من جهة أخرى؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة العمل، لافتاً إلى أهمية التعامل بجدية مع المخالفات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يضمن الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

من جانبها، أكدت مديرة فرع تأمينات ريف دمشق ندوة كوكي، على أهمية إلزامية التأمين ودوره الفاعل في حماية حقوق العمال خلال إصابات العمل، مشيرة إلى المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقدم حماية متكاملة للعامل ورب العمل.