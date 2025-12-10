الأمن الداخلي بدرعا يضبط مستودع أسلحة في إحدى المزارع معدة للتهريب

درعا-سانا

تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا اليوم، من ضبط مستودع أسلحة داخل إحدى المزارع في ريف المحافظة الشرقي، كانت معدة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون.

وأكد العميد محمد إبراهيم السخني قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا في تصريح لمراسل سانا، أنه بناء على معلومات دقيقة وصلت إلينا حول وجود مستودع يحوي صواريخ معدة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون، باشرت الوحدات المختصة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة ونفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المستودع داخل إحدى المزارع في ريف درعا الشرقي.

وأوضح السخني أنه عثر على 42 صاروخاً من نوع مالوتكا و4 من نوع ميتس مع قاعدة إطلاق، وقد تمت مصادرتها أصولاً وجرى تأمين الموقع بالكامل وفق الإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع المتورطين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقال: “نؤكد استمرارية جاهزية قواتنا في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وزعزعة استقراره، وندعو المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لأن الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع”.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الاتجار بالسلاح وحصره بيد الدولة بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين للحفاظ على أمن وأمان البلاد، وهي ليست الأولى، إذ تم سابقاً الكشف عن أكثر من مستودع يتم فيه تخزين الأسلحة المعدة للتهريب.