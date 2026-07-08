السعودية وعُمان تؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة فيها

مسقط-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في العاصمة مسقط، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين أكدا خلال الزيارة التي يقوم بها ابن فرحان إلى سلطنة عمان، أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية، وضمان حرية الملاحة فيها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.



وتناول الجانبان أيضاً عدداً من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنفذ البري بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجالات شبكات النقل والربط اللوجستي، بما يسهم في تعزيز الترابط بين البلدين ويدعم التكامل الإقليمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ سلسلة ضربات قوية ضد إيران، رداً على استهدافها ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.