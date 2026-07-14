المكتب التنفيذي في القنيطرة يناقش سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم الثلاثاء، واقع العمل في مختلف القطاعات الخدمية، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي في المحافظة.

وناقش المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بالأداء التنفيذي للمديريات والمؤسسات الخدمية، وآليات معالجة التحديات التي تواجه سير العمل، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع إنجاز الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في مختلف مناطق المحافظة.

ويأتي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي في إطار المتابعة المستمرة لأداء المديريات والمؤسسات العامة في محافظة القنيطرة، وتقييم مستوى تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.