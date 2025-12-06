ملتقى “بصمة فن” في دمشق.. منصة لتمكين المبدعات ودعم المهن اليدوية

دمشق-سانا

يشكّل ملتقى “بصمة فن” الذي تنظمه لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها بفندق الشام، منصة حيوية تتيح للمشاركات عرض منتجاتهن وإبراز تميز الصناعات النسائية وفرادتها. كما يمنحهن مساحة واسعة للتسويق وبناء شبكات من العلاقات، بما يعزز حضورهن في سوق العمل ويدعم دورهن في التنمية الاقتصادية.

المختصة في مجال التطريز تامار شاهنيان أوضحت في تصريح لمراسل سانا، أنها تعمل في مجال التطريز منذ أكثر من 30 عاماً مقدمة خطين من المنتجات، أحدهما يعتمد على المكنات الالكترونية لإنتاج مفارش وشالات وكاردجانات بتصاميم خاصة من أقمشة سورية بالكامل، بينما يرتكز الخط الثاني على التطريف اليدوي المستوحى من التراث المادي واللامادي، مثل حرفة القيشاني وصناعة أطباق القش وغيرها.

دعم المشاريع المنزلية

كما أشارت يارا القرا المشاركة بلوحات مرسومة بالحجر والزخرفة عليها، إلى أن الملتقى فرصة للتعريف بالأعمال اليدوية الخالصة التي تقدمها الحرفيات، وإبراز أهمية هذا النوع من الفنون في دعم المشاريع المنزلية والترويج لها عبر المعارض والبازارات ووسائل التواصل.

بدورها، أوضحت إيناس مكاوي المشاركة بمنتج الورد الصابوني، أن الملتقى يسلط الضوء على مهن يدوية مميزة ويمنح المشاركات مساحة للتعريف بجهدهن الحرفي والإبداعي، معتبرة أن حضورهن ضمن بيئة احترافية محفزة يعزز ثقة الحرفيات ويقرب أعمالهن من الجمهور.

أما بشرى اللحام التي تقدم أعمالاً فنية منفذة بالقوالب على الخشب والإيبوكسي، فقد أكدت أن مشاركتها جاءت لإبراز مشروعها المنزلي الذي تطوره بالتعاون مع زوجها، مشيرة إلى أن الدعم الذي توفره هذه المبادرات يفتح نافذة جديدة أمام الأسر المنتجة للوصول إلى أسواق أوسع.

وانطلقت مساء أمس فعاليات ملتقى “بصمة فن” لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري، ويبدأ يومياً من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 10 ليلاً، وذلك في فندق الشام بدمشق.