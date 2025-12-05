درجات حرارة أعلى من المعدل وفرص لهطول زخات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء خريفيةً مستقرةً وغائمة جزئياً خلال النهار، مع وجود فرص لزخات أمطار بين الخفيفة والمتوسطة تطال أجزاء متفرقة من الساحل والمناطق الداخلية خلال ساعات العصر والمساء، تمتد مع فجر الغد لتطال أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/سا، تترافق بهبات نشطة سرعتها 30 إلى 40 كم/سا، وتبلغ ذروتها في مناطق الساحل وجباله وأجزاء من وسط سوريا، مع هبات تصل حتى 50 كم/سا، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات: