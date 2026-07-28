الدفاع المدني يواصل إخماد حريق الكبينة في ريف اللاذقية وسط ظروف معقدة

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري جهودها لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع في منطقة الكبينة بجبل الأكراد في ريف الحفة بمحافظة اللاذقية، والعمل على الحد من اتساع رقعته، وسط ظروف ميدانية معقدة تعيق الوصول إلى مواقع الحريق.

وأوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية حسن محمد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن فرق الإطفاء تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الميدانية التي تواجهها، وفي مقدمتها انتشار الألغام ومخلفات الحرب وصعوبة وصول الآليات وفرق الإطفاء إلى بؤر النيران.

وأضاف أن اشتداد سرعة الرياح يزيد من تعقيد عمليات الإخماد ويهدد بامتداد النيران إلى مناطق جديدة، ما يستدعي مضاعفة الجهود لضبط انتشار الحرائق وحماية المناطق الآمنة.

واندلع الحريق صباح اليوم إثر انفجار في إحدى آليات فرق الهندسة أثناء تنفيذ عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الحراجية، بينما تواصل فرق الاستجابة عملياتها في الموقع للتعامل مع بؤر الحريق وتأمين المنطقة.