معرض ميلادي في كنيسة القديس جاورجيوس في حمص بمشاركة ثلاثين حرفياً

حمص-سانا

نظمت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حي الحميدية بحمص معرضاً ميلادياً ضمن فعاليات مهرجان “رنوا جراس”، بمشاركة ثلاثين حرفياً قدموا أعمالاً يدوية شملت زينة عيد الميلاد ومستلزماته، وسط أجواء تحتفي بروح العيد وتبعث الفرح في النفوس.

وأشار الخوري ميخائيل رباحية كاهن كنيسة القديس جاورجيوس في تصريح لمراسل سانا، إلى أن مهرجان “رنوا جراس”، الذي بدأ منذ أحد عشر عاماً، يمثل رسالة حياة ومحبة من خلال إطلاق أجراس الميلاد، مؤكداً أن صوت جرس المحبة سيبقى حاضراً ويجمع بين أبناء البلد عبر فعاليات تنبض بالحياة وتنعش الأجواء الروحية والاجتماعية.

بدورها أوضحت ميرال الأخرس منسقة المعرض أن المشاركين عرضوا منتجات يدوية مميزة في صالة الكنيسة، شملت زينة الميلاد، والأشغال الصوفية، والشموع، والمأكولات المنزلية، حيث تعكس هذه المنتجات الفريدة مهارة الحرفيين المحليين وتحظى بإقبال واسع بين الزوار.

من جهتها لفتت رغد خزام من جمعية عضد الفقراء الأرثوذكسية في حمص، إلى جناح بيت المونة والطبخ اليومي الذي يقدم منتجات تقليدية تساهم في دعم الأسر العاملة، مشيرة إلى أهمية المعرض في تعزيز الحركة الاقتصادية خلال فترة الأعياد ونشر الفرح داخل المجتمع.

من جانبه نوّه غيث الآغا أحد المشاركين بعرض ألعاب الأطفال وزينة أعياد الميلاد، بالإقبال الكبير من الأهالي على المعرض، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تضفي مزيداً من البهجة على أجواء الاستعداد للعيد.

ويستمر مهرجان “رنوا جراس” حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، ويتضمن برنامجاً متنوعاً يشمل أمسيات غنائية، وتراتيل بيزنطية، وعروضاً مسرحية وكرمساً (سوق خيري).

ويشكل المهرجان الذي انطلق مساء أمس أحد أبرز الفعاليات السنوية في حمص خلال موسم عيد الميلاد، ويتضمن معارض للأعمال اليدوية والمنتجات التقليدية، إضافة إلى عروض فنية وترفيهية تستقطب جميع الفئات العمرية، وتخلق أجواء احتفالية مميزة في المدينة.