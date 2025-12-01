فتح الطريق بين حيالين ومحيطها بريف حماة بعد إغلاقه بسبب الأمطار وانجراف التربة

حماة/1/12/2025/سانا

عملت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة على فتح الطريق الواصل بين بلدة حيالين وعدد من القرى المجاورة، وذلك بعد تكرر الحوادث المرورية في هذه المنطقة.

وأوضح مدير مركز الطوارئ في السقيلبية سامر نصار في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق استجابت لطلبات الأهالي وقامت بإزالة طبقات الطين المتراكمة وغسل الطريق بشكل جيد لضمان عودة الحركة المرورية الآمنة والحد من وقوع الحوادث.

ولفت نصار إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الماضية تسببت في انجراف الأتربة وتراكمها على الطريق، ما أدى الى إغلاق الطريق بشكل كامل وأثر سلباً على حركة المرور.

وكانت فرق الدفاع المدني في منطقة السقيلبية قامت خلال تشرين الأول الماضي بإزالة الركام والأتربة من الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة السقيلبية ببلدة حيالين، إضافة إلى تعزيل الطرقات الفرعية داخل البلدة، وذلك بهدف تأمين حركة المرور ومنع حوادث الانزلاق مع اقتراب موسم الأمطار.