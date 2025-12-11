رئيس هيئة المنافذ والجمارك يناقش مع فعاليات حماة قضايا الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية

حماة-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة حماة اليوم، خلال جلسة حوار موسعة قضايا الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية.

وخصصت الجلسة لمناقشة قضايا الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية، وقدّم الحضور مجموعة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بالإجراءات الجمركية، وآليات تسريع حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وتم خلال الجلسة الاستماع إلى التحديات المطروحة، مع مناقشة حلول عملية قابلة للتطبيق.

وأكد بدوي خلال اللقاء، التزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بترسيخ بيئة عمل أكثر انسيابية وشفافية، موضحاً أنّها تعمل على تطوير آليات التسهيل الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة في المنافذ بما يدعم الإنتاج الوطني ويُسهم في استقرار الأسواق.

وكان محافظ حماة عبد الرحمن السهيان بحث في وقت سابق اليوم مع بدوي، أبرز التحديات والمعوقات التي تُواجه تجار وصناعيي المحافظة في عملهم والجهود الممكنة لحلها.

وأشار السهيان إلى أهمية هذا النوع من اللقاءات في تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أنّ محافظة حماة بما تمتلكه من ثقل صناعي وزراعي تحتاج إلى دعم متواصل في الجوانب اللوجستية والتنظيمية.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أحدثت الشهر الماضي بموجب المرسوم رقم 244.