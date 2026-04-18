وفاة ثلاثة أشخاص في حادث سير على مفرق الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي

حمص-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيبت امرأة، جراء حادث سير مروري وقع صباح اليوم السبت على مفرق قرية الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص عبر صفحتها على تلغرام، أن ثلاثة مدنيين “رجلان وامرأة” توفوا وأصيبت امرأة أخرى، إثر حادث سير عند مفرق الدار الكبيرة شمالي المدينة، بعدما خرجت السيارة عن مسارها، واصطدمت بكتلة إسمنتية “المنصف”.

وأضافت المديرية: إن فرق الدفاع المدني السوري استجابت للحادث، حيث عملت على انتشال جثمانين من أصل ثلاثة، ونقلتهما إلى المستشفى، إضافة إلى تأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن بعض الطرق في ريف حمص تشهد حوادث سير متكررة نتيجة السرعة الزائدة، أو فقدان السيطرة على المركبات، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، وتوخي الحذر أثناء القيادة، وخاصة على الطرق الفرعية.