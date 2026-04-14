عرض “الأميرة والصيّاد” يزرع القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال على مسرح اتحاد العمال

دمشق-سانا

قدّم عدد من ممثلي المسرح اليوم الثلاثاء، عرضاً موسيقياً موجهاً للأطفال بعنوان “الأميرة والصيّاد” على خشبة مسرح الاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك بحضور مدير المسارح في سوريا نوار بلبل وجمهور واسع من الأطفال الذين وجدوا في العرض مساحة للمتعة والفائدة والسعادة.

وفي إطار الأنشطة الترفيهية التي تعزز المتعة والتعلّم لدى الأطفال، شارك الممثلون الصغار في مسابقات تفاعلية قبل بدء العرض، فامتلأ المسرح بأصوات الضحك والإجابات العفوية، وبعد هذه الأجواء المرحة، قدّمت المسرحية على مدى ساعة كاملة حكاية بسيطة تحمل في طياتها مجموعة من العبر التي تُسهم في غرس القيم الأخلاقية لدى الطفل وتساند الأسرة في توجيهه نحو السلوك الصحيح.

وأكدت أمينة الثقافة والإعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال سناء واكد، في تصريح لمراسلة سانا أن الاتحاد يبذل جهوداً كبيرة في دعم وتنشئة الأطفال الذين يشكلون مستقبل سوريا، مشيرةً إلى أهمية الأنشطة الفنية والمسرحية في تعزيز قيم العدالة وتقبّل الآخر، وأضافت: إن أول أعمال مسرح الاتحاد انطلق العام الماضي، وإن العمل مستمر لنشر العروض المسرحية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ الأخلاق الفاضلة لدى الأطفال.

من جهته بيّن مخرج وملحن العمل عماد طرقجي في تصريح للوكالة أن المسرحية تُعد عرضاً غنائياً تربوياً يحمل قيماً تعليمية، ويهدف إلى تنمية قدرات الطفل الفكرية، وصقل شخصيته، وتعزيز نطقه باللغة العربية، كما يسهم العرض في تنمية الحس الحركي وسرعة البديهة، من خلال الأسئلة التفاعلية المطروحة أثناء العرض، مؤكداً أن العمل ابتعد عن التلقين المباشر واعتمد أسلوب الغناء والحركة المحبّب للأطفال.

وفي سياق الرسائل التربوية التي تؤكد أهمية الصدق والأمانة وتنمية شخصية الطفل، عبّرت الطفلة شام فاضل (11 عاماً) عن العبرة التي خرجت بها من العرض، مؤكدةً أن الإنسان يجب أن يتحلى بالصدق والأمانة، وأن يعمل بجدّ، إضافة إلى الحفاظ على نظافة البيئة.

وحظي عرض “الأميرة والصيّاد” بتفاعل كبير من الأطفال، ما يعكس وعي الجيل الصغير وإدراكه للقيم الأخلاقية، ويبشّر بمستقبل واعد يسهم فيه هؤلاء الأطفال في بناء الوطن.