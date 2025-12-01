الوحدات الأمنية بإدلب تستهدف خلايا تابعة لـتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الدانا

إدلب-سانا

نفّذت الوحدات الأمنية بمحافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليتين أمنيّتين نوعيّتين استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بريف المحافظة، أسفرتا عن ضبط أسلحة فردية وذخائر، وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، وكشفتا تورط بعض أفراد هذه الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم أنه جرى خلال العمليتين، تحييد عنصرين من عناصر الخلية بعد رفضهما تسليم نفسيهما للقوات الأمنية، فيما أُلقي القبض على باقي أفراد الخلايا.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير: “نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليتين أمنيّتين نوعيّتين استهدفتا خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في كل من منطقة الدانا شمال المحافظة وغرب مدينة إدلب، وذلك في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لتعقب التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها”.

وأضاف: “أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة فردية وذخائر، وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، كما تم الكشف عن تورط بعض أفراد هذه الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين، وخلال العمليات، جرى تحييد عنصرين بعد رفضهما تسليم نفسيهما للقوات الأمنية، فيما أُلقي القبض على باقي أفراد الخلايا”.

وأشار باكير إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.