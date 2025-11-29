وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع HIBA تعلن عن 40 منحة دراسية مجانية للعاملين بالقطاع الحكومي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، عن تقديم 40 منحة دراسية مجانية بالكامل، للعاملين في القطاع الحكومي، للعام الدراسي 2025-2026، في برامج ماجستير التأهيل والتخصص لغير المتفرغين.

وتتضمن البرامج المتاحة، وفق إعلان نشرته الوزارة اليوم، عبر قناتها على التلغرام، برنامج إدارة الأعمال MBA ضمن توجهات الإدارة المالية والتسويق والموارد البشرية وإدارة العمليات، وهو موجّه لحملة الإجازة الجامعية في كل الاختصاصات، وبرنامج المصارف الإسلامية، وهو موجّه لحملة الإجازة الجامعية في الاقتصاد والتجارة والشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية والحقوق.

كما تضمّنت المنحة برنامج قانون الأعمال الموجّه لحملة الإجازة الجامعية في الحقوق والاقتصاد وعلوم الإدارة والعلوم الشرعية والعلوم السياسية، إضافة إلى برنامج إدارة الرعاية الصحية الموجه لحملة الإجازة الجامعية في الحقوق والاقتصاد وعلوم الإدارة والطب البشري وطب الأسنان والصيدلة أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية.

وبحسب إعلان الوزارة، تتضمن شروط التقديم الأساسية أن يكون المتقدم من العاملين في الجهات العامة، وحاصلًا على إجازة جامعية معتمدة، بمعدل لا يقل عن مقبول، والنجاح في اختبار اللغة الإنكليزية بنسبة 40 بالمئة على الأقل، واجتياز المقابلة الشفهية، واستكمال الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، وتقبل الشهادات الأجنبية شرطياً، لحين صدور قرار المعادلة، ولا يُسجّل المقبول نهائياً إلا بعد معادلتها.

وأوضحت الوزارة في إعلانها، أن التقديم يتم إلكترونيّاً اليوم، ويوم غد، من خلال تعبئة الاستمارة عبر الرابط على أن يُعلن موعد اختبار اللغة لاحقاً.

والمعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA هو مؤسسة تعليم عالٍ حكومية، أُحدث بموجب القانون رقم 40 لعام 2001، ويهدف إلى المساهمة في التطوير والتحديث الإداري، وتنمية الموارد البشرية في سوريا.