المركز الوطني للزلازل يواصل صيانة محطات الرصد وتوسيع الشبكة لمراقبة النشاط الزلزالي

دمشق-سانا

تنفّذ الفرق الفنية في المركز الوطني للزلازل أعمال الصيانة الدورية لمحطات الرصد الزلزالي، حيث يجري حالياً العمل على صيانة محطة جبل قاسيون في مدينة دمشق، ضمن خطة شاملة لتعزيز جاهزية منظومة الرصد والإنذار المبكر.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح رئيس قسم الشبكات بالمركز شادي قحوش، أن المركز يضم حالياً 14 محطة رصد موزعة على مختلف المحافظات، ويجري العمل على توسيع الشبكة لتشمل جميع المناطق في الفترة المقبلة، بما يتيح:

توفير معلومات أكثر دقة وشمولية حول النشاط الزلزالي.

تعزيز قدرة المركز على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

الارتقاء بجاهزية منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ وفق أعلى المعايير العلمية والفنية.

وأكد قحوش، أن المركز يعد حالياً المرجعية العلمية الوطنية المتخصصة في الدراسات والبحوث الزلزالية في سوريا، ويضم 65 موظفاً من الاختصاصيين والفيزيولوجيين والمهندسين، ويهدف إلى تحسين جودة الرصد الزلزالي وزيادة عدد محطات الرصد من 14 محطة إلى نحو 33 محطة.

ويسعى المركز، وفق قحوش، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

إجراء الدراسات الإحصائية للزلازل التاريخية.

دراسة الاحتمالات المتعلقة بالهزات الأرضية المتوقعة.

البحث عن نطاقات التكتونيك النشط، وتأثير الهزات على المنشآت.

إنشاء قاعدة بيانات زلزالية وطنية لتبادل المعلومات، وتقديم الاستشارات والدراسات للجهات العامة والخاصة.

إعداد خطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر الزلزالية، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في تبادل المعطيات والخبرات.

ويأتي هذا الجهد في إطار الخطة الوطنية الشاملة لإدارة الكوارث والتخطيط العمراني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز منظومة الإنذار المبكر، وتطوير البنية التحتية العلمية والفنية، بما يسهم في حماية المواطنين وصون الممتلكات ودعم مسيرة التنمية المستدامة في سوريا.