وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير البحريني التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر مع سفير البحرين في سوريا وحيد مبارك السيار، سبل التعاون والاستثمار بين البلدين في المجال الزراعي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، الواقع الزراعي في سوريا، وتعزيز سبل التعاون في مجالات عدة، وتحديث الاتفاقيات الموقعة، بما يخدم مصلحة البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية نقل الخبرات بين الطرفين في مجالات البحوث العلمية الزراعية والنخيل والخيول العربية الأصيلة والمعارض الزراعية.

حضر الاجتماع معاون الوزير تمام حمود، ومدير أملاك الدولة والحراج عدنان قاسم.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع العديد من الدول بهدف تطوير القطاع الزراعي بكل مجالاته، وتشجيع الاستثمار فيها.

