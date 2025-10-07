انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر

photo 2025 10 07 19 05 14 انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر

دمشق-سانا

استكمالاً لاجتماع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حول رفع كفاءة التعامل مع الأزمات، انطلقت اليوم أولى ورشات العمل الرامية إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث، والصحة، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة.

photo 2025 10 07 19 05 00 انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر

وتهدف الورشة إلى تطوير آليات فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة، ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات بما يضمن الحد من آثار الكوارث، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم ضرورة إنشاء مركز وطني موحد للإنذار المبكر بإشراف وزارة الطوارئ، مع الحفاظ على وحدات الإنذار القائمة، وضمان تشارك البيانات وتحليلها بدقة وفي الوقت المناسب.

photo 2025 10 07 19 05 16 انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر

وشددوا على أهمية التنسيق المحلي والدولي، وتوحيد الخطاب الرسمي بين الجهات الحكومية لتعزيز المصداقية في التواصل مع المنظمات الداعمة، كما قدموا عروضاً حول بياناتهم المتاحة ورؤاهم لتبادل المعلومات مع وزارة الطوارئ.

photo 2025 10 07 19 05 09 انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر
photo 2025 10 07 19 05 12 انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر
