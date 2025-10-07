انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر

دمشق-سانا

استكمالاً لاجتماع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حول رفع كفاءة التعامل مع الأزمات، انطلقت اليوم أولى ورشات العمل الرامية إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث، والصحة، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة.

وتهدف الورشة إلى تطوير آليات فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة، ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات بما يضمن الحد من آثار الكوارث، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم ضرورة إنشاء مركز وطني موحد للإنذار المبكر بإشراف وزارة الطوارئ، مع الحفاظ على وحدات الإنذار القائمة، وضمان تشارك البيانات وتحليلها بدقة وفي الوقت المناسب.