طقس صيفي معتدل في عموم سوريا وزخات مطر محتملة في ‏بعض المناطق‎ ‎

IMG 6675 طقس صيفي معتدل في عموم سوريا وزخات مطر محتملة في ‏بعض المناطق‎ ‎

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد حول معدلاتها السنوية، أو أدنى ‏بقليل في أغلب المناطق السورية، بفعل كتلة هوائية معتدلة الحرارة ‏يستمر تأثيرها على البلاد حتى الأربعاء المقبل‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال النهار ‏صيفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً في ‏المناطق الشرقية، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر ‏على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية، وسديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ‏ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المناطق الوسطى ‏والجنوبية والقلمون ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع ‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، ‏وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية والبادية، تؤدي ‏إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق20/35‏
ريف دمشق-القلمون15/29‏
القنيطرة17/32‏
درعا19/35‏
السويداء17/33‏
حمص21/34‏
حماة22/36‏
اللاذقية22/32‏
طرطوس26/33‏
حلب22/36‏
إدلب21/33‏
دير الزور26/41‏
الرقة24/38‏
الحسكة25/38‏
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