طقس صيفي معتدل في عموم سوريا وزخات مطر محتملة في ‏بعض المناطق‎ ‎

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد حول معدلاتها السنوية، أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية، بفعل كتلة هوائية معتدلة الحرارة يستمر تأثيرها على البلاد حتى الأربعاء المقبل.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال النهار صيفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية والبادية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/35
|ريف دمشق-القلمون
|15/29
|القنيطرة
|17/32
|درعا
|19/35
|السويداء
|17/33
|حمص
|21/34
|حماة
|22/36
|اللاذقية
|22/32
|طرطوس
|26/33
|حلب
|22/36
|إدلب
|21/33
|دير الزور
|26/41
|الرقة
|24/38
|الحسكة
|25/38