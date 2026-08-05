موسّع- بعد استئناف الرحلات الداخلية.. مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية

دمشق-سانا

استقبل مطار دير الزور الدولي، اليوم الأربعاء، أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد وقت قصير من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله لمراسل سانا، أن الرحلة تؤشر لعودة مطار دير الزور الدولي لأداء دوره الطبيعي، على خارطة النقل الجوي الدولي، مؤكداً أن الرحلة تسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.

بدوره، أعرب المواطن خالد جعاطة، أحد المسافرين، في تصريح مماثل، عن سعادته بوصوله من الكويت عبر مطار دير الزور، مؤكداً أن إعادة تشغيل المطار حققت أمنية طال انتظارها، لما توفره من تخفيف لمعاناة السفر، عبر الاستغناء عن التنقل بالحافلات أو استخدام مطارات أخرى للوصول إلى المحافظة.

ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، في منشور عبر منصة (إكس)، بوقت سابق اليوم، أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم ذاته يؤكد عودة المطار إلى أداء دوره في ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة، ويمثل خطوة جديدة في مسار استعادة شبكة النقل الجوي السورية.

وكان مطار دير الزور الدولي استقبل في وقت سابق اليوم أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، في خطوة تعزز الربط الجوي الداخلي وتدعم حركة النقل بين المحافظات.

وكانت إدارة مطار دير الزور الدولي أعلنت في الـ15 من تموز الفائت، إنجاز المراحل الأساسية اللازمة لتأهيل المطار، ‏وتحقيق جاهزيته التشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية، مع استمرار استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية النهائية ‏تمهيداً لإعادة افتتاحه اليوم، وفق معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.