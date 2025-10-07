وزير الطوارئ: حادثة الحسكة تؤكد الحاجة لفرق إنقاذ سريعة وسلامة الأرواح فوق أي اعتبار

دمشق-سانا

توفي الطفل أحمد خالد مخلف المصلوخ البالغ من العمر 15 عاماً، الذي سقط مساء أمس في بئر ارتوازية بعمق 70 متراً، في قرية أبو فاس بريف محافظة الحسكة الجنوبي، رغم جهود الأهالي لإنقاذه، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية التابعة لقسد التي تسيطر على المنطقة.

وفي منشور على منصة ( x ) قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: “إنه مع وصول نداءات استغاثة من ذوي الطفل بمحافظة الحسكة تابعت الوزارة مع الجهات المعنية الأمر لتأمين الوصول الآمن لفرق الإنقاذ المختصة من الدفاع المدني السوري إلى الموقع والمشاركة في عملية الإنقاذ”، مضيفاً: “إلا أن هذه الإجراءات استغرقت وقتاً طويلاً، وللأسف كان ثمن التأخير حياة الطفل، نأمل أن تكون سلامة الأرواح فوق أي اعتبار”.

وأكد الوزير الصالح أن الوزارة كانت على تواصل مباشر مع أقارب الطفل لمتابعة المستجدات وتقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة، لكونها حالة إنسانية بحتة تتطلب تضافر الجهود لإنقاذ حياة طفل بريء، معرباً عن أسفه لتلقي خبر إخراج الطفل من البئر متوفياً، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها أبناء المنطقة لإنقاذه.

وأشار الوزير الصالح إلى أن هذه الحادثة المؤسفة تؤكد أن مثل هذه العمليات تحتاج فرقاً متخصصة ومدربة ومجهزة بالمعدات اللازمة، قادرة على التعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، مشدداً على أن سلامة الأرواح فوق أي اعتبار، وأن الوزارة ستعمل على مراجعة آليات الاستجابة وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية.

وتبرز هذه الحادثة حجم التحديات الكبيرة التي تواجه فرق الإنقاذ والطوارئ في المناطق الريفية والنائية الواقعة ضمن مناطق انتشار قوات قسد، حيث تعيق وصول فرق الإنقاذ، والإسعاف، بسبب الإجراءات التعسفية والقيود المفروضة على حركة الكوادر الحكومية.