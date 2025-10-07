السياحة السورية تكرم طهاة من وزارة الدفاع بعد إنهاء دورة تدريبية في الطهي الشامل

‌‏دمشق-سانا

‏كرمت وزارة السياحة خريجي الدورة الأولى من عناصر وزارة الدفاع فئة الطهاة، وذلك ضمن فعاليات دورة تدريبية نظمتها الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في مجال الطهي الشامل، وبحضور معاون وزير السياحة لشؤون الجودة والفنادق فرج القشقوش.

‏وأوضح مدير عام الهيئة مسلم الناعم في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الهيئة نظمت في مقرها بالتعاون مع الصندوق السيادي، دورة استمرت 15 يوماً بمعدل 60 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تزويد الطهاة العاملين في مطابخ دمشق بالمهارات العملية اللازمة في إعداد الوجبات الغذائية المتوازنة وفق أحدث معايير السلامة والجودة الغذائية.

‏وأشار الناعم، إلى أن الدورة تضمنت محورين رئيسيين نظري وعملي، شملت تقنيات الطهي الحديثة، وأساليب حفظ الأغذية، وتخطيط قوائم الطعام، ومعايير النظافة والتخزين، إضافة إلى التدريب على إعداد وجبات ميدانية متكاملة تلبي احتياجات القوات في مختلف الظروف.

‏وأكد الناعم، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز التكامل بين التدريب السياحي والخدمات الوطنية، وتسليط الضوء على دور مهارة الطهي في دعم منظومة الإمداد الغذائي العسكري، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يُنفذ بإشراف نخبة من الطهاة والمدربين المعتمدين في قطاع الضيافة.

‏ولفت الناعم إلى أن اليوم الختامي من الدورة شهد جلسة تطبيقية عملية حول أساليب الطهي الجماعي الآمن وإعداد الوجبات عالية القيمة الغذائية، تلاها تكريم المتدربين ومنحهم شهادات معتمدة من قبل الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.

‏وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الوزارة وهيئة التدريب على تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة، ورفع مستوى الأداء المهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والغذائية المقدمة، وتعزيز قدرة الكوادر على تلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

