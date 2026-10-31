الشيباني يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني على هامش مؤتمر حوار المنامة

المنامة-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء جرى على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026 المنعقد في البحرين.
كما التقى وزير الخارجية والمغتربين في وقت سابق اليوم، نائب معاون وزير الحرب الأمريكي مايكل دمينو.
وكان الوزير الشيباني شارك في وقت سابق اليوم في مؤتمر حوار المنامة 2026، وأكد في كلمته خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر، أهمية الأمن الإقليمي في المنطقة.