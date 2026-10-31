الشيباني يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني على هامش مؤتمر حوار المنامة

المنامة-سانا‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مستشار الأمن الوطني قائد ‏الحرس ‏الملكي في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ‏

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء جرى ‏على هامش ‏مؤتمر حوار المنامة 2026 المنعقد في البحرين.‏

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين في وقت سابق اليوم، ‏نائب معاون وزير الحرب ‏الأمريكي ‌‏مايكل دمينو.‏

وكان الوزير الشيباني شارك في وقت سابق اليوم ‏في مؤتمر حوار ‏المنامة 2026، وأكد ‏في كلمته ‏خلال جلسة حول ‏مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن ‌‏أعمال الدورة الثانية ‌‏والعشرين للمؤتمر، ‏أهمية ‏الأمن الإقليمي في ‏المنطقة.‏