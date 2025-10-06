العقيد صبوح: تابعنا التطورات بأحد المنتجعات بريف اللاذقية بدقة لضمان سلامة المواطنين

اللاذقية-سانا

أكد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية في محافظة اللاذقية العقيد مصطفى عادل صبوح أن القيادة العامة للأمن الداخلي في المحافظة تابعت التطورات المتعلقة بالأحداث التي شهدها أحد المنتجعات السياحية في منطقة وادي قنديل بريف المحافظة بدقة لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق المتواجدين في المنتجع.

وقال العقيد صبوح في بيان نشرته قناة وزارة الداخلية عبر التلغرام: ورد إلى بلدية وادي قنديل بلاغ يفيد بمزاولة النشاط في المنتجع دون الالتزام بالتراخيص والشروط القانونية حيث توجهت فرق شرطة البلدية إلى المنتجع لمباشرة مهامها إلا أن المناوشات بين بعض عناصر الشرطة وأصحاب المنتجع والعاملين أعاقت سير الإجراءات، ما استدعى تدخل دعم من عناصر مركز شرطة الشاطئ المتواجدين بالقرب من المنتجع خلال جولتهم الميدانية.

وأضاف العقيد صبوح: إنه خلال العمل، وقعت تجاوزات بحق أصحاب المنتجع، إضافة إلى اعتداءات واعتقالات طالت بعض المتواجدين، وقد أُفرج عن جميع الأشخاص فوراً، وأُحيلت جميع العناصر المخالفة للتحقيق، وسيحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق الأطر القانونية وبشفافية تامة.

وأوضح العقيد صبوح أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تؤكد أن حماية المواطنين وكرامتهم، وتطبيق القانون بعدل وحزم، يمثلان أساس عملها، ولن يكون هناك أي تساهل مع من يخالف القانون مهما كانت الظروف.