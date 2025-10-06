هيئة التخطيط والإحصاء: سوريا تتجه نحو عضوية فاعلة في منظومة SDMX لتبادل البيانات الدولية

دمشق-سانا

أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، أن مشاركة سوريا في المؤتمر الدولي لتبادل البيانات (SDMX) الذي انعقد في إيطاليا الأسبوع الفائت شكل خطوة استراتيجية نحو إدماج المنظومة الإحصائية الوطنية ضمن النظام العالمي لتبادل البيانات، بما يتيح لها الحصول على اعتراف دولي رسمي ببياناتها الإحصائية.

وجاءت مشاركة الهيئة في المؤتمر الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، بهدف التعرف على آلية عمل منظومة SDMX والمعايير المطلوبة لمشاركة سوريا فيها، فضلاً عن تحديد الشركاء الوطنيين والدوليين المحتملين لتقديم الدعم الفني والتقني للجانب السوري في هذا المجال.

وأوضح سليم في تصريح خاص لـ سانا، أن الانضمام إلى منظومة SDMX سيتيح لسوريا مقارنة بياناتها مع بيانات الدول الأعضاء وفق آليات موحدة لترميز وتبويب البيانات، ما يعزز موثوقيتها ويجعلها قابلة للمقارنة دولياً.

وأضاف سليم: إن هذا الانخراط ضمن النظام العالمي يتطلب استكمال بناء النظام الإحصائي الوطني بالتعاون مع الجهات العامة، لضمان احتساب المؤشرات التنموية بدقة وشمولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحديات الحالية تتعلق بعدم توفر قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى عدم جاهزية المنصة الإحصائية الوطنية التي يجري العمل على تطويرها حالياً.

ولفت سليم إلى أن الدعم الفني الدولي سيكون محورياً في هذه المرحلة، من خلال ترتيبات ثنائية مع الدول الأعضاء في مجالات الخبرة الفنية والتقنية واللوجستية، إلى جانب الدعم المؤسسي من المنظومة الدولية.

وبيّن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أن سوريا ستعمل بعد المؤتمر على استكمال بناء نظام البيانات الوطني بالتعاون مع الفريق الوطني، استعداداً لتطبيق منظومة SDMX داخل البلاد، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز موقع سوريا في خارطة الإحصاءات العالمية.

والمؤتمر الدولي لتبادل البيانات (SDMX) حدث سياسي واقتصادي وتنموي يهدف لإنشاء بيئة عالمية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بكفاءة وموثوقية، بما يسهّل استخدامها في صنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.