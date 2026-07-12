محافظة حلب توقّع مذكرة شراكة لإطلاق برنامج دعم الاستقرار والخدمات في بعض المناطق

حلب-سانا



وقّعت محافظة حلب، وشركة “كرياتف” الأمريكية، ومنظمتا “الاستقرار” و”بهار”، اليوم الأحد، مذكرة شراكة لإطلاق برنامج دعم الاستقرار والخدمات الأساسية، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ضمن عدة مناطق في المحافظة، وتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان، ودعم جهود التعافي المحلي.



وأكد مدير برنامج الخدمات في محافظة حلب علاء حمدين في تصريح لـ سانا، أن البرنامج صُمّم لمعالجة النقاط التي تشهد استعصاءً خدمياً، موضحاً أن الخطة التنفيذية الممتدة خمسة أشهر تستهدف خدمة أكثر من 750 ألف نسمة، وترتكز في مدينة حلب على دعم قطاع المياه عبر إصلاح مضختين في محطة سليمان الحلبي، وصيانة أكثر من 3 كيلومترات من الشبكات في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.



وأضاف: إن المشروعات تشمل الجانب البيئي من خلال إعادة تأهيل المرآب التابع لمجلس مدينة حلب، ودعم العمال في حي الشيخ مقصود، وتأهيل البنى التحتية للصرف الصحي بما ينعكس إيجاباً على جودة النظافة العامة.

مشاريع تنموية في عفرين والشيوخ

من جانبه، أوضح مدير شركة كرياتف محمد حميش، أن الشركة الشريكة في البرنامج والممولة من وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل على إطلاق ثلاثة مشاريع متزامنة في ثلاثة قواطع رئيسية تشمل مدينة حلب ومنطقة عفرين وناحية الشيوخ التابعة لعين العرب.



وبيّن أن اختيار المشاريع جاء استناداً إلى دراسات ميدانية واستبيانات مباشرة لتحديد أولويات الأهالي، مشيراً إلى أن التدخل في منطقة عفرين سيركز على حملات النظافة والتوعية وإصلاح 11 آلية خدمية، بينما يشمل العمل في ناحية الشيوخ ترميم مباني مجلس المدينة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وإزالة الأنقاض لفتح الطرقات المغلقة وتسهيل عودة الأهالي المهجّرين.



وتأتي المذكرة في إطار برامج دعم الاستقرار بالتنسيق بين المجالس المحلية والمنظمات الدولية الشريكة، بهدف سد الثغرات الخدمية في القطاعات الحيوية عبر تقديم الدعم اللوجستي وتأهيل الآليات والمحطات المتضررة في المناطق المستهدفة.